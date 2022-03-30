TMO buğday fiyatını artırdı, ekmeğe bir zam daha geliyor
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Toprak Mahsulleri Ofisi, uluslararası piyasalarda yükselen buğday fiyatları sonrası sanayicilere sattığı buğdaya yüzde 22 zam yaptı. Bu gelişme ekmek fiyatlarına da yansıyacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan'da fiyat artışı olmayacağını zammın bayramdan sonra yansıtılabileceğini söyledi.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı. Anlaşmalı un sanayicilerine satılan ekmeklik buğdayın tonu 2 bin 650 liradan 3 bin 210 liraya çıkarıldı. Bu zammın ekmek fiyatlarını artırabileceği dile getiriliyor.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyatın Ramazan ayı içerisinde değişmesini beklemediklerini, zammın bayramdan sonra yansıtılabileceğini dile getirdi.
Diğer yandan, İstanbul'da ekmek fiyatlarına son zam şubat ayında yapılmıştı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Şubat'ta yapılan meclis toplantısında ekmeğe yüzde 31,4 zam kararı çıkmış; öncesinde ekmek fiyatlarını 3-3,5 liradan satan fırınlar olsa da, 210 gram ekmeğin fiyatı resmi olarak 3 liraya yükselmişti.
Ramazan'a sayılı günler kala iller bazında pide fiyatları da teker teker açıklandı. Bu Ramazan'da pidelerin hem gramajı küçüldü hem de fiyatı arttı. Buna göre 330 gram sade pide İstanbul'da 6 TL'ye satılacak. Bursa'da ise 320 gramlık pidenin fiyatı yine 6 TL olarak belirlendi.