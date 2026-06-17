TMO Tekirdağ 2026 hububat alım dönemine hazır

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Tekirdağ Başmüdürlüğü, 2026 hububat alım dönemi hazırlıklarını tamamladı.

TMO Tekirdağ Başmüdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Tekirdağ Liman Siloları ile Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Muratlı ve Silivri ajans amirlikleri, Şarköy Tesisli Ekip Şefliği, geçici alım merkezleri ve lisanslı depolarla birlikte toplam 20 noktada hububat alım faaliyetlerinin yürütüleceği bildirildi.

Açıklamaya göre, arpa satmak isteyen üreticiler için randevu sistemi 16 Haziran'da açılırken, arpa alımlarına 18 Haziran Perşembe günü başlanacak. Buğday üreticileri ise 19 Haziran'dan itibaren randevu alabilecek. Lisanslı depolarda buğday alımları 24 Haziran'da, TMO iş yerlerinde ise 29 Haziran'da başlayacak.

2026 yılı hububat alım fiyatları kapsamında makarnalık ve ekmeklik buğdayın birinci grup alım fiyatı ton başına 16 bin 750 TL olarak belirlenirken, ikinci grup için 16 bin 500 TL, üçüncü grup için ise 15 bin 750 TL fiyat uygulanacak. Birinci grup arpanın ton fiyatı 13 bin TL, ikinci grup arpanın ton fiyatı ise 12 bin 750 TL olarak açıklandı.

Üreticilerin randevularını e-Devlet, TMO internet sitesi ve randevu sistemi üzerinden alabilecekleri belirtilirken, tüm işlemlerde SMS doğrulama sisteminin kullanılacağı ifade edildi. ÇKS kaydı bulunan üreticilerden ürün bazında kayıtlı üretim miktarı kadar alım yapılacağı, eski yıl mahsulü veya ithal ürünlerin ise kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulandı.

TMO tarafından ürün bedellerinin teslimattan sonra 45 gün içerisinde üreticilerin hesaplarına yatırılacağı belirtilirken, lisanslı depolara ürün teslim eden üreticilere çeşitli vergi ve kesinti muafiyetleri ile kredi imkanları sağlanacağı kaydedildi. Ayrıca TMO iş yerlerine satılan ürünlerin borsa tescil ücretlerinin kurum tarafından karşılanacağı ve damperli araçlardan boşaltma ücreti alınmayacağı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı