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Devlet desteğiyle işletmesini geliştiren kadın girişimci, süt ürünlerini ülke geneline ulaştırıyor

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde aile işletmesini devralan Esra Atalay, TKDK'den aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle tesisini modernize ederek günlük 50 ton üretim kapasitesine ulaştı ve 50 kişilik istihdamın yarısını kadınlardan oluşturdu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ailesinin kurduğu süt ürünleri işletmesini devralan girişimci Esra Atalay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle tesisini modernize ederek hem üretim kapasitesini hem de istihdamını artırdı.

İlçenin peynir üreticilerinden Servet Atalay tarafından 1996 yılında kurulan işletmede ikinci kuşak olarak görev yapan Atalay, hazırladıkları "Mezre Süt Modernizasyonu Projesi" kapsamında yaklaşık 2 milyon avroluk yatırım için TKDK'den yüzde 50 hibe desteği aldı.

KDV muafiyetinden de yararlanılan projeyle üretim tesisini yenileyen işletme, güneş enerji sistemi kurarken süt toplama ve ürün sevkiyatında kullanılmak üzere elektrikli araçları da filosuna kattı. Tesiste ayrıca biyolojik arıtma sistemi de kuruldu.

Günlük yaklaşık 50 ton üretim kapasitesine ulaşan ve 50 kişinin istihdam edildiği fabrikada üretilen beyaz peynir, kaşar peyniri, lor peyniri ve tereyağı Türkiye'nin 81 iline sevk ediliyor.

"Hedefimiz, bölgemize ve ülkemize değer katan bir firma olmaktı"

Şirket müdürü Esra Atalay, AA muhabirine, aile işletmesini yalnızca büyütmeyi değil bölgedeki üreticiyi de geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TKDK desteklerinin işletmenin dönüşümünde önemli rol oynadığını belirten Atalay, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz, kendisini geliştirirken üreticisini de geliştiren, bölgemize ve ülkemize değer katan bir firma olmaktı. TKDK destekleri sayesinde üretim kapasitemizi artırdık, yenilenebilir enerji yatırımı yaptık, elektrikli araçlarla hem süt topluyor hem de ürün sevkiyatımızı gerçekleştiriyoruz."

Atalay, geçmişte ağırlıklı olarak İstanbul pazarına üretim yaptıklarını, bugün ise ürünlerini Türkiye'nin 81 iline ulaştırdıklarını ifade etti.

Elektrikli araçların sağladığı maliyet avantajının üreticilere de yansıdığını dile getiren Atalay, bu sayede özellikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerden daha fazla süt temin edebildiklerini belirtti.

Çalışanlarının yarısı kadın

Atalay, işletmede 50 kişinin çalıştığını, çalışanların yarısını kadınların oluşturduğunu söyledi.

Kadınların üretim ve paketleme bölümlerinin yanı sıra gıda mühendisliği ve yönetim kademelerinde de görev yaptığını ifade eden Atalay, "Bu yatırımlar sayesinde hem üretimimizi büyüttük hem teknolojimizi yeniledik hem de kadın istihdamını artırdık. Genç girişimcilerin de bu desteklerden yararlanmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Burak Akay
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