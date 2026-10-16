TIW26'da kamu bankaları ihracat finansmanı ve Suriye'ye şube hedefini anlattı

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Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en kapsamlı inovasyon buluşmaları arasında yer alan "Türkiye Innovation Week"in (TIW26) ikinci gününde "Üretimin Sermayesi, İhracatın Gücü" başlıklı panel, kamu bankalarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM), Ticaret Bakanlığının desteğiyle TIW26, bu yıl Haliç Kongre Merkezi'nde "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla düzenleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl 13'üncüsü organize edilen etkinlik kapsamında "Üretimin Sermayesi, İhracatın Gücü" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye'nin ihracatının 284 milyar dolara yaklaştığını belirterek, ihracatın büyümesi ve gelişmesinde finansmanın önemli rol oynadığını söyledi.

İhracatın oluşmasında, büyümesinde, gelişmesinde finansmanın rolüne dikkati çeken Kılıçkaya, panelistlerin ihracatı finanse eden en büyük bankaların yöneticileri olduklarını dile getirdi.

Kılıçkaya, "Bütün yaptığımız görüşmelerde, değerlendirmelerde en önemli hususlardan biri ihracatçının finansmana erişimi çünkü bizim ihracatımızın çok büyük bir kısmı, ihracatını mal mukabili olarak yapıyor. Dolayısıyla ihracatın finansmanı çok kritik." diye konuştu.

İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç da şirketin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla bankalara kendi kefaletini sunduğunu ifade ederek, bugüne kadar yaklaşık 15 bin ihracatçıyı krediyle buluşturduklarını belirtti.

Topaç, İGE'nin bankalarla yaptığı protokoller ve entegrasyonlar sayesinde ihracatçılara ek operasyonel yük getirmeden kefalet sağladığını, bankalar ve ihracatçılar arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı.

İGE'nin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmanın yanı sıra bu imkanlardan daha iyi ve daha hızlı yararlanabilmeleri için danışmanlık hizmeti de sunmaya çalıştığını anlatan Topaç, bu hizmetleri kendi kabiliyetleri çerçevesinde geliştirdiğini kaydetti.

"Bize düşen görev, ihracatçımızın finansmana erişiminde bir köprü olmak"

Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil de bankanın kredilerinin yüzde 74'ünün ihracata yönelik olduğunu dile getirerek, ihracatçıların finansmana erişiminde köprü olmayı ve dış ticaret işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşil, Türkiye'nin ihracatının büyümesine katkı sağlamak istediklerini vurgulayarak, "Bizim bir tek derdimiz var: Türkiye'nin ihracatının büyümesi. Bize düşen görev de ihracatçımızın finansmana erişiminde bir köprü olmak." dedi.

Bankanın yalnızca finansmana erişim konusunda değil dış ticaret işlemlerinde de ihracatçılara destek vermeyi amaçladığını ifade eden Yeşil, Türkiye'nin ihracat yaptığı, yatırım ve üretimin ihracata dönüştüğü tüm alanlarda yer almak istediklerini bildirdi.

" Suriye'ye bir şube veya banka açmak istiyoruz"

Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşcı da bankanın sektör genelinde kullandırılan ihracat kredilerinin yüzde 16'sını sağladığını belirterek, Türk ihracatının yüzde 25'inin Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dış ticaretinin 125 milyar dolarlık kısmının Ziraat Bankası üzerinden geçtiğini anlatan Taşcı, bunun sektörde yaklaşık yüzde 20-21 paya karşılık geldiğini söyledi.

Taşcı, tarım bankacılığının geleneksel olarak öncelikli stratejileri arasında yer almasına rağmen ihracat bankası olmayı da temel hedeflerinden biri gördüklerinin altını çizerek, bu alanda başarılı olduklarını düşündüklerini ifade etti.

Ziraat Bankasının çok sayıda ülkede faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Taşçı, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Suriye ile temaslarının sürdüğünü anlatan Taşcı, " Suriye'ye bir şube veya banka açmak istiyoruz hatta onunla ilgili Varlık Fonu'nda da görüşülmüştür. Kesintisiz Suriye ile temas halindeyiz ve bir an önce açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"1,5 milyar avroluk finansmanın 1,1 milyar avroluk kısmını yaklaşık 20 bin müşterimize kullandırdık"

VakıfBank KOBİ, Perakende ve Bireysel Bankacılık Grup Başkanı Tevfik Erpek de yeni mottoları olan "kalkınma odaklı değer bankacılığı" ile verilen finansmanı Türkiye'nin büyümesi, istihdam yaratması ve ihracatın artmasını somut olarak görmek istedikleri alanda kullandıklarını söyledi.

Dünya Bankasından 1,5 milyar avroluk finansman elde ettiklerini söyleyen Erpek, "Elde ettiğimiz 1,5 milyar avroluk finansmanın 1,1 milyar avroluk kısmını 5 aylık kısa bir sürede yaklaşık 20 bin müşterimize kullandırdık. Bu müşterilerimizin yüzde 96'sını KOBİ'ler oluşturuyor. Türkiye'nin 81 ilinde bankamızın yaklaşık 1000 şubesindeki müşterilerimize kullandırdık." diye konuştu.

Erpek, söz konusu kaynağı yalnızca büyük şehirlerde değil Anadolu'nun birçok şehrinde kullandırmış olmalarının önemli olduğunu, kaynağın 800 milyon avroluk kısmının ise kadın istihdamını, genç girişimcileri ve afet bölgelerindeki müşterileri desteklemek amacıyla kullandırıldığını söyledi.

"Ticari kredilerin yüzde 55'ini KOBİ'lere kullandırıyoruz"

Halkbank KOBİ ve Perakende Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım, işletmesini büyütmek, yatırım yapmak ve uluslararası pazarda işletmesine yer açmak isteyen KOBİ'lerin yanında olmanın bankanın en temel görevi olduğunu dile getirdi.

Bankanın imalatı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemek adına kaynaklarını kullandırdığını belirten Yıldırım, "Kullandırdığımız ticari kredilerin yüzde 55'ini KOBİ'lere kullandırıyoruz. KOBİ'lerimize sunduğumuz destekleri üç temel başlık altında sunmak isterim. İlk temel başlık, uygun maliyetli finansman. İkincisi, teminat çeşitlendirmesi sağlamak. Son olarak da dış ticaret faaliyetlerinin kolaylaştırılması için gerekli desteği sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, bankanın uygun maliyetli finansman için yapmış olduğu anlaşmalara değinerek, finansmanların imalat, turizm, eğitim, çevre, enerji ve altyapı alanlarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik kullandırıldığını anlattı.

ABD'de Halkbank aleyhine açılan ceza davasının kesin ve nihai olarak kapandığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Halkbank davası boyunca banka olarak yurt dışından herhangi bir sendikasyon bulamadık. Oldukça yüksek CDS primleriyle gelip ihracatçılarımıza sunmak zorunda kalacaktık. Bu maliyetle ihracatçılarımıza sunmak, bizim açımızdan doğru gelmedi ve ihracatçılarımızı kendi kaynaklarımızla finanse ettik. Davanın bitmesiyle uluslararası kuruluşlarla görüşmelerimiz başladı. Çok ciddi yol katettik. 2027 yılı içinde ihracatçılara yönelik olarak bu piyasada kendi varlığımızı daha çok hissettireceğiz.

Avrupa'da büyüme yönünde bir vizyonumuz var. Özellikle Balkanlar'da, Sırbistan'da faaliyet gösteren bankamız var. Kuzey Makedonya'da iştirakimiz var, sektörün önemli büyük bankalarından biri konumunda. Hollanda'da da iştirakimiz var. İngiltere'de de temsilciliğimiz var. Bunlarla birlikte de Avrupa'yla çalışan işletmelerin ihracatına aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz."

"Bu yıl 60 milyar dolarlık bir hedef aldık"

Türk Eximbank Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ da bankanın, Türkiye'de mal ve hizmet ihracatı yapan firmaları desteklemek, onların uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini artırmak misyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

2025 yılında Türk Eximbank'ın ihracatçılara 54 milyar dolarlık destek verdiğini ifade eden Altındağ, "Bu yıl 60 milyar dolarlık bir hedef aldık. 2026 yılı eylül sonu itibarıyla hem kredi hem de alacak sigortasında 50 milyar dolardayız." diye konuştu.

Altındağ, reeskont kredilerine değinerek, Merkez Bankasının bütün bankacılık sistemine günlük 5 milyar liralık pencere açtığını, bunun 2,7 milyar lirasını Türk Eximbank'ın kullandırdığını söyledi.

İhracat hazırlık kredilerine de değinen Altındağ, ayrıca uluslararası piyasalar ve uluslararası kuruluşlarla yaptıkları çalışmalar ve bankanın sağladığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA