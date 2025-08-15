Tivibu, Aksiyon ve Dram Dolu 'Spinners' Dizisini İzleyiciyle Buluşturuyor

Tivibu, Güney Afrika'da geçen hikayesiyle dikkati çeken aksiyon ve dram türündeki "Spinners" dizisini, Türkçe dublaj ve alt yazı seçeneğiyle ilk kez izleyiciyle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cape Town kentinin kenar mahallelerinde geçen yapım, yasa dışı otomobil kültürünün içinde hayatta kalmaya çalışan gençleri konu alıyor. Dizinin ana karakteri 17 yaşındaki Ethan, annesinin ölümünün ardından kardeşine bakmak zorunda kalırken, yasa dışı yarışların tehlikeli atmosferinde hayatta kalmaya çalışıyor.

Özellikle Güney Afrika sokak kültürünü ve gençlerin hayatta kalma mücadelesini hem toplumsal hem bireysel açıdan ele alan tek sezonluk yapım, sekiz bölümden oluşuyor. Dizi, Türkçe dublaj ve alt yazı seçeneğiyle sunuluyor.

Tivibu, son dönemde "Kod Adı: Paris", "The Pact", "Sherlock ve Kızı", 8"0 Günde Devrialem" yapımları da dizi seçkisine eklemişti.