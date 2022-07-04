Tiryakilere kötü haber! İki sigara grubuna daha zam geldi, işte yeni fiyatlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tiryakilere kötü haber! İki sigara grubuna daha zam geldi, işte yeni fiyatlar

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
 - Güncelleme:

Son dönemde art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Geçen cuma günü JTİ grubu sigaralarına yapılan 2 TL'lik fiyat artışının ardından bugün de en çok kullanılan markaların yer aldığı PM ve BAT grubuna 2 TL zam yapıldı. Zamla birlikte grupların en ucuz sigarası 27,5 TL'ye yükseldi.

Sigara fiyatları 2022 yılında hızla yükselmeye devam ediyor. Ocak, Mart, Mayıs aylarında gelen zamların ardından Temmuz ayında da birçok marka fiyat listesinde yukarı yönlü güncellemeler yapıyor.

GEÇEN CUMA JTİ GRUBUNA ZAM GELMİŞTİ

Geçen cuma gelen JTİ grubunun 2 TL'lik fiyat artışının ardından bugün en çok kullanılan markaların yer aldığı iki gruba daha zam geldi.

GRUPLARDAKİ EN UCUZ SİGARA 27,5 TL OLDU

PM ve BAT grubu sigaralarda 2 TL zam bugünden itibaren fiyatlara uygulandı. Söz konusu gruplarda yer alan en ucuz sigara 27,5 TL oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title