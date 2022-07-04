Tiryakilere kötü haber! İki sigara grubuna daha zam geldi, işte yeni fiyatlar
Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dönemde art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Geçen cuma günü JTİ grubu sigaralarına yapılan 2 TL'lik fiyat artışının ardından bugün de en çok kullanılan markaların yer aldığı PM ve BAT grubuna 2 TL zam yapıldı. Zamla birlikte grupların en ucuz sigarası 27,5 TL'ye yükseldi.
Sigara fiyatları 2022 yılında hızla yükselmeye devam ediyor. Ocak, Mart, Mayıs aylarında gelen zamların ardından Temmuz ayında da birçok marka fiyat listesinde yukarı yönlü güncellemeler yapıyor.
GEÇEN CUMA JTİ GRUBUNA ZAM GELMİŞTİ
Geçen cuma gelen JTİ grubunun 2 TL'lik fiyat artışının ardından bugün en çok kullanılan markaların yer aldığı iki gruba daha zam geldi.
GRUPLARDAKİ EN UCUZ SİGARA 27,5 TL OLDU
PM ve BAT grubu sigaralarda 2 TL zam bugünden itibaren fiyatlara uygulandı. Söz konusu gruplarda yer alan en ucuz sigara 27,5 TL oldu.