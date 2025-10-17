Timekettle, GITEX 2025'te Yapay Zeka Destekli Çeviri Ürünlerini Tanıttı

Yapay zeka destekli çeviri ürünleri alanında faaliyet gösteren küresel şirket Timekettle, Orta Doğu'nun önde gelen teknoloji etkinliklerinden GITEX 2025'te ürün ve hizmetlerini sergiledi.

Yapay zeka destekli tercüman kulaklıkları

Şirket fuarda, W4 AI Tercüman Kulaklıkları başta olmak üzere yeni ürünlerinden oluşan bir seriyi sergiledi. IFA 2025'teki lansmanından bu yana şirket, ürününe W4 Bengalce desteğini ekleyerek toplam çeviri kapsamını 43 dil ve 96 aksana genişletti.

Ürün hakkında şu bilgiler verildi:

Ürün, yapay zeka destekli çeviri ile entegre halinde çalışıyor. Ürün, konuşmayı çevredeki gürültüden izole ederek, çevirileri yüzde 98 doğrulukla ve ultra düşük 0,2 saniyelik yanıt süresiyle sunarken, ergonomik tasarımı ve hassas bir şekilde hizalanmış mikrofonu sesin net bir şekilde alınmasını sağlıyor. Kemik iletim teknolojisi, konuşma titreşimlerini doğrudan kafatasından yakalayarak arka plan gürültüsünü ortadan kaldırıyor ve ses sızıntısını önlüyor. Bu sayede kalabalık veya gürültülü ortamlarda bile net ve özel konuşmalar yapılabiliyor. Dinleme ve konuşma modları arasında otomatik geçiş ve iki yönlü çeviri için çevirmeli paylaşımlı kılıf gibi akıllı özellikler de üründe dikkat çekiyor. W4, dört saate kadar çeviri veya sekiz saate kadar müzik çalma imkanı sunarken, şarj kutusu ile bu süre sırasıyla 10 ve 18 saate kadar uzatılabiliyor. Şirketin yeni yapay zeka çeviri sistemi Babel OS 2.0 tarafından desteklenen ürün, gerçek zamanlı tahmin, bağlamsal anlayış ve uyarlanabilir sözlükleri birleştirerek insana yakın akıcılık sunuyor. 2026'da kullanıma sunulması planlanan yapay zeka ses klonlama özelliğinin, çeviri deneyimini daha da kişiselleştireceği aktarıldı. - İSTANBUL