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Bakan Nebati, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Nebati, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile görüştü

Göreve yeni başlayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü.

Göreve yeni başlayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü. Görüşmede, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlar ile son dönemde devreye alınan uygulamaların değerlendirildiği belirtildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Konu ile ilgili Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Görevine yeni başlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve değerli yönetim kurulu üyeleri ile Bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlar ile son dönemde devreye alınan uygulamaları değerlendirdik." denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati Mustafa Gültepe Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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