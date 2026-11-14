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TİGEM Türkgeldi, mecburi kesimdeki 15 ton karkas sığır etini satacak

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TİGEM Türkgeldi Tarım İşletmesi, mecburi kesime tabi hayvanlardan 15 ton karkas sığır etini satacak. İhale kapalı zarf usulüyle 25 Kasım saat 14.00'te yapılacak; toplam muhammen bedel 6 milyon 825 bin lira.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü, mecburi kesime tabi tutulan hayvanlardan 15 ton karkas sığır etinin satışını yapacak.

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre karkasların satışı bir parti halinde, kapalı zarf teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 25 Kasım saat 14.00'te işletme merkezinde yapılacak. İhalede toplam muhammen bedel 6 milyon 825 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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