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TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Hububat Hasadı Sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat hasadı devam ediyor. İşletmede arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürün yetiştiriliyor. Hasat çalışmaları 7 gün 24 saat büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat hasadı sürüyor.

Ceylanpınar Tarım İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 633 bin dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan işletmede, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürün yetiştiriliyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi, yaklaşık 88 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda 229 biçerdöver, 128 kamyon ve 1200 işçiyle devam ediyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat büyük bir titizlikle devam eden çalışmalarda, 7 bin 205 dekarlık alanda arpa hasadı tamamlanırken, bu üründen 2 bin 800 ton rekolte elde edildi.

İşletmenin 142 bin 405 dekar kuru buğday ekili alanlarındaki hasat faaliyetleri devam ederken, sulu şartlarda tohumluk üretim amaçlı olarak ekilişi yapılan 404 bin 329 dekar alandaki buğday hasadına ise 5 Haziran Çarşamba günü başlanması planlanlanıyor. Buğday hasadının 20 ila 35 günlük süreçte tamamlanması hedefleniyor.

Güzlük ekilişi yapılan tarımsal ürünlerin hasat döneminin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerinde kurulu olan işletmenin kuru ve sulu alanlarında buğdayın yanı sıra mercimek, tohumluk fiğ olmak üzere muhtelif güzlük ekilişlerle birlikte toplam 625 bin 205 dekar alanda hasat faaliyetleri gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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