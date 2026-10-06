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TİGEM Altınova, 675 reforme küçükbaşı 19 Ekim'de açık artırmayla satacak

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TİGEM Altınova Tarım İşletmesi, 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç satışı yapacak. 19 Ekim Pazartesi saat 14.30'da yapılacak ihalede toplam 675 küçükbaş, kilogramı 270 liradan açık artırmayla satılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç satışı yapacak.

İşletmenin Resmi Gazete'deki ihale ilanına göre, toplam 675 reforme küçükbaşın satışı canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Muhammen fiyat kilogram başına 270 lira olarak belirlendi. Muhammen tutarların 540 bin ile 3 milyon 780 bin lira, geçici teminatın da 27 bin lira ile 189 bin lira arasında değiştiği ihale, 19 Ekim Pazartesi saat 14.30'da işletmenin merkezinde yapılacak.

İlk ihaleye gelen olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, pazarlık usulüyle satış gerçekleştirilecek.

İhalenin dokümanı, "https://www.tigem.gov.tr" internet sitesinde veya işletmede görülebilecek.

Kaynak: AA
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