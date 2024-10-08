Üye Girişi
Haberler

TİGEM Açık Artırmasında Arap Tayı 6 Milyon Liraya Satıldı

TİGEM Açık Artırmasında Arap Tayı 6 Milyon Liraya Satıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen açık artırmada, 'Özmen Bey' isimli Arap tayı 6 milyon liraya alıcı buldu. Müzayede, toplamda 26 milyon 300 bin lira hasılat elde etti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendiği açık artırmada "Özmen Bey" isimli Arap tayı, 6 milyon liradan alıcı buldu.

TİGEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TİGEM'in 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen üstün genetik yapıya sahip 15 safkan Arap elit tayı için yapılan açık artırma, yoğun ilgi gördü.

Müzayedede "Turbo"nun yavrusu olan "Özmen Bey" isimli tay, 6 milyon lira bedelle Ömer Bilir tarafından satın alındı.

TİGEM, açık artırmada toplam 26 milyon 300 bin lira hasılat elde etti.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, müzayededeki konuşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğinde TİGEM'in üstlendiği görevin önemine işaret etti.

Profesyonel bir yaklaşımla yetiştiricilik faaliyetlerine devam eden TİGEM'in bu genetik kaynağın ıslah edilerek bugüne kadar ulaşmasına ciddi katkı sağladığını ifade eden Bülbül, safkanların her birinin şampiyon adayı genetik kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

TİGEM'in 2024 yılı son safkan Arap elit tay satışının 22 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacağı, bu müzayedede Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen en seçkin safkan elit tayların camianın beğenisine sunulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Ekonomi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çiftçilik Ekonomi Yaşam Tarım

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

TBMM'de İsrail tehdidi oturumu yapıldı

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor? AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? Akbank'a neden girilmiyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.