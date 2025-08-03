TİGEM, 69 Safkan Arap Koşu Tayını Satışa Çıkarıyor

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 69 safkan Arap koşu tayının satışı için 21 Ağustos'ta ihale düzenleyecek. İhale, Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde fiziksel ve çevrim içi açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 69 safkan Arap koşu tayının satışı için ihale düzenleyecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 43 baş dişi ve 26 baş erkek olmak üzere toplam 69 baş safkan Arap koşu tayının satış ihalesi, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 21 Ağustos'ta, saat 13.00'te Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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