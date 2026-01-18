Haberler

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 327 ton buğday satacak

Güncelleme:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Anadolu Tarım İşletmesi'nde 2026 yılı istihsali 327 ton buğdayı açık artırma usulü ile satışa sunacak. İhalenin muhammen tutarı 4 milyon 479 bin 900 lira olarak belirlenirken, geçici teminat 223 bin 995 lira olacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi, 327 ton buğdayı satışa çıkardı.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali 327 ton mahsul buğdayı bir parti halinde açık artırma usulüyle satacak.

İhalede muhammen tutar 4 milyon 479 bin 900 lira, geçici teminat 223 bin 995 lira olarak belirlendi.

İhale, 29 Ocak'ta işletmenin Eskişehir'deki ihale salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

