TİGEM 3.550 Reforme Kuzuyu Satışa Çıkarıyor

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 3 bin 550 reforme kuzu için ihale açtı. İhaleye dair detaylar ve şartname bilgileri resmi duyuruda yer aldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 3 bin 550 reforme kuzuyu satmak üzere ihale açtı.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 3 bin merinos erkek, 300 Polatlı erkek ile 250 merinos dişi olmak üzere 3 bin 550 reforme kuzu partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 28 Temmuz'da alım-satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak.

Şartname, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve "www.tigem.gov.tr" adresinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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