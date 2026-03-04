Haberler

TİGEM fıstık çamı kozalağı satacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılı için tahmini 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağını açık artırma usulü ile satışa çıkarıyor. İhale 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali tahmini olan 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağını tek parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

TİGEM'in ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2026 yılı istihsali tahmini 5 bin kilogram fıstık çamı kozalağı, toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak tek parti halinde açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhale, 16 Mart saat 11.00'de işletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel kilogram başına 20 lira, toplam muhammen tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye ilişkin şartname TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebilecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu

İsrail gece yarısı kabusu yaşadı! Hipersonik füzelerle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.