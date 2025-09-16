TİGEM, 2025 Hasat Sezonunda 303 Bin Ton Hububat Üretti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), bu hasat sezonunda 918 bin 304 dekar alanda 303 bin ton hububat üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda TİGEM'in üretim faaliyetine ilişkin bilgi verildi.

Anadolu'nun bereketinin TİGEM'in emeğiyle filizlendiğine işaret edilen paylaşımda, "2025 hasat sezonunda TİGEM, 16 işletmede, 918 bin 304 dekar alanda gerçekleştirdiği üretimle 303 bin ton hububatı ülkemize kazandırdı. Toprağın bereketini büyütmeye, emeği geleceğe taşımaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.