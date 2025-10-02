Haberler

TİGEM 14 Ay Süreli Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Hizmeti Alımı İhalesi Düzenliyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 14 aylık bitkisel üretim ve hayvancılık hizmeti alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 15 Ekim'de Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 14 ay süreli bitkisel üretim ve hayvancılık hizmeti alımı gerçekleştirecek.

İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 14 aylık bitkisel üretim ve hayvancılık hizmet alımı ihalesi yapacak.

İhale, açık ihale usulüyle 15 Ekim saat 14.00'te Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
