TİGEM 14 Ay Süreli Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Hizmeti Alımı İhalesi Düzenliyor
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 14 aylık bitkisel üretim ve hayvancılık hizmeti alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 15 Ekim'de Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilecek.
İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 14 aylık bitkisel üretim ve hayvancılık hizmet alımı ihalesi yapacak.
İhale, açık ihale usulüyle 15 Ekim saat 14.00'te Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi