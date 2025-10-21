Haberler

Tiftik Keçisi Üretimi İçin Bolu'ya 3 Milyon Lira Destek

Tiftik Keçisi Üretimi İçin Bolu'ya 3 Milyon Lira Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu'nun Seben ilçesinde 500 baş tiftik keçisi üretimi için 3 milyon 130 bin 496 lira destek sağlayacak. 2025 yılında 7 bin 157 kilogram tiftik üretimi planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ankara (Tiftik) keçisini koruma ve ıslah çalışmaları kapsamında Bolu'nun Seben ilçesinde 500 baş keçi üretilecek. Seben'de 2025 yılında üretilmesi planlanan 7 bin 157 kilogram tiftik için toplam 3 milyon 130 bin 496 lira destek sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü "Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Ülkesel Projesi" kapsamında, 2005'ten beri Kırıkkale ve Siirt'te sürdürülen tiftik keçisi koruma çalışmaları, 2023'te Bolu'nun Seben ilçesinde de başlatıldı. Seben'de 5 üreticiye ait 500 tiftik keçisi koruma altına alınırken, düzenli destek ve ıslah çalışmaları da yürütülüyor.

3 milyon 130 bin 496 lira destek

2025 yılı itibarıyla, Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında gen kaynaklarının korunmasına yönelik projeyle hayvan başına 600 lira destek verilecek. Ayrıca üreticilere, ürettikleri tiftiğe kilogram başına ödeme yapılacak. Bu kapsamda, Seben'de 2025 yılında üretilmesi planlanan 7 bin 157 kilogram tiftik için toplam 3 milyon 130 bin 496 lira destek sağlanacak. Yıl içinde doğacak oğlaklar için ise üreticilere 300 ila 600 lira arasında değişen miktarlarda ek destek verilecek.

Yetkililer, tiftik keçisinin tarihi ve ekonomik açıdan önemli bir gen kaynağı olduğunu, projeyle hem hayvan varlığının korunmasının hem de üreticinin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
