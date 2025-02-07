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Ticaret savaşlarının etkisiyle altın fiyatları yükseldikçe yükseliyor

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Güvenli liman altın fiyatları, küresel çapta rekabeti geride bırakıp adeta savaşa dönen ticaret ortamını fiyatlıyor. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatmasıyla birlikte altın fiyatları güç kazanmaya başladı.

Sarı maden altın yatırımcıları altın günlerini yaşamaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileriyle birlikte ticaret savaşlarını yeniden başlatması altına yaradı. Altın fiyatları 6 haftadır yükseliş grafiği sergiliyor.

ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporu öncesinde altın rekor seviyelere yakın seyrediyor. ABD'deki politika belirsizlikleri yatırımcıları korumacılığa itiyor ve altına olan yatırım daha da artıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2856 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2854 dolar, en yüksek de 2870 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2868 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3296 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3294 lira, en yüksek de 3321 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 3319 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3336 liradan alınırken 3379 liradan satılıyor.

NOT: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Ticaret savaşlarının etkisiyle altın fiyatları yükseldikçe yükseliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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