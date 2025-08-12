Ticaret Borsalarında 637 Bin Ton Fındık İşlemi Gerçekleşti

Giresun Ticaret Borsası'na göre, 2024 Ağustos-2025 Haziran döneminde 21 ticaret borsasında toplam 637 bin 879 ton fındık satışı yapıldı. En yüksek işlem hacmi Sakarya'da kaydedildi.

Ticaret borsalarında 11 ayda 637 bin tondan fazla fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2024 Ağustos-2025 Haziran ayları arasındaki 11 aylık dönemde borsalarda 637 bin 879 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 131 bin 340 ton ile Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 129 bin 769 tonla Ordu, 107 bin 719 tonla Giresun, 104 bin 833 tonla Düzce ve Bolu takip etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi
