Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlerde tüketici haklarını güçlendiren ve sektörde güveni artıran yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" yeniden yazılarak, tüketicinin korunmasına yönelik ilave düzenlemeler getirmekte ve tüketici haklarını dünya standartlarının üzerine taşıyarak sektöre olan güveni daha da artırmakta.

Yeni düzenleme ile birlikte, ikinci el cihaz alımı, risk barındıran bir işlem olmaktan çıkarılarak, neredeyse sıfır ürün güveninde bir alışveriş tecrübesine dönüştürülmekte.

Teknolojide "Yeni" tanımı değişiyor

Türkiye, ikinci el teknolojiler alanında dünyaya örnek olacak bir modele geçiyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik ile ikinci el ürünlere yönelik yaklaşım köklü şekilde değiştirilmektedir. Bu kapsamda yenilenmiş cihazlar; Daha sıkı denetim süreçlerinden geçirilen, Dijital kimliğe sahip olan, Şeffaf geçmiş bilgileri bulunan, Şartsız iade güvencesi ile sunulan ürünler olarak tüketicilere arz edilecek.

Bu dönüşüm ile birlikte Türkiye, ikinci el teknolojiler alanında dünyaya örnek olacak bir modele geçiş yapmakta.

Yeni düzenleme kapsamında getirilen başlıca yenilikler ise şöyle:

Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de 14 gün içinde hiçbir gerekçe gösterilmeksizin iade hakkı tanınmakta.

YÜBİS (Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi) ile cihazların tüm süreçleri kayıt altına alınmaktadır

Yeni kurulan Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile her cihaz için dijital sicil oluşturulmakta. Bu sistem kapsamında; Hangi parçaların değiştirildiği, Hangi testlerden geçirildiği, Yenileme sürecinin nasıl ilerlediği bilgileri tüketicilerin ulaşımına açık hale getirilmekte.

Ödemelerde yenileme merkezi güvencesi sağlanmakta. Kredi kartı ile gerçekleştirilen ödemeler doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS sistemleri üzerinden yapılacaktır. Bu uygulama sayesinde tüketiciler, herhangi bir uyuşmazlık veya sorun yaşadıklarında güçlü ve kurumsal bir muhatap ile karşılaşacak. Televizyonlar da yenileme kapsamına alınmakta.

Mevcut düzenlemede cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yenileme kapsamına tabi tutulurken, televizyonlar da listeye eklenerek yenilenmiş ürün kapsamı genişletilmekte.

Televizyonların kapsama alınması, yüksek değerli ürün segmentinde pazar hacmini büyütebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendirilmekte. Bu düzenleme ile yüksek maliyetli ürünlerde oluşabilecek "bozulursa ne olur?" endişesi ortadan kaldırılmakta.

Yenileme merkezleri için asgari sermaye şartı 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltiliyor.

Yeni düzenleme kapsamında yenileme merkezleri için öngörülen sermaye şartı 30 milyon TL'den 100 milyon TL'ye çıkarılmaktadır. Bu düzenleme ile sektörde daha güçlü firmaların faaliyet göstermesi, daha kaliteli hizmet sunulması ve daha sağlam garanti yapılarının oluşturulması hedeflenmekte.

Bu uygulama sonucunda vatandaşların mağduriyet yaşaması durumunda hem merkez hem de merkeze bağlı şubeler sorumlu olacak; böylelikle tüketicilerin haklarının daha etkin bir şekilde korunması sağlanacak.

Yeni düzenleme yalnızca tüketiciyi korumakla kalmamakta; aynı zamanda; Elektronik atıkların azalmasını sağlamakta, Döngüsel ekonomiyi güçlendirmekte, Milyonlarca cihazın yeniden ekonomiye kazandırılmasına imkan tanımakta, Tüketicilerin daha uygun fiyatlarla teknolojiye ulaşmasını sağlarken, ülke ekonomisine katkı sunmaktadır.

Yeni düzenleme ile birlikte tüketicilere mevcut haklara ilave olarak aşağıdaki haklar sunulmakta:

Dijital Kimlik: YÜBİS üzerinden cihaz geçmişine erişim

Şartsız İade: 14 gün içinde hiçbir gerekçe olmadan iade hakkı

Merkezi Güvence: Ödemelerde doğrudan kurumsal muhatap

Geniş Ürün Yelpazesi: Telefon, tablet, televizyon ve daha fazla ürün tercihi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yakın zamanda yürürlüğe girmesi öngörülen "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" uyarınca, Türkiye'de hızla büyüyen ikinci el ve yenilenmiş teknoloji pazarında yapısal bir dönüşüm başlatılmakta.

Yeni düzenleme ile tüketici hakları genişletilirken sektörde denetim, şeffaflık ve finansal yeterlilik kriterleri önemli ölçüde geliştirilmektedir. Tüketicilerin mevcut haklarına ilave olarak getirilen yeni haklar sayesinde mağduriyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmekte. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı