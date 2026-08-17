Haberler

Ticaret Bakanlığı temmuzda 526 firmaya dahilde işleme izni verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 526 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 526 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 526 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 15 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firmaların talebine istinaden 17 izin belgesi de iptal edildi.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sadettin Saran'ın aldığı isim gidiyor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sadettin Saran'ın aldığı isim gidiyor
Transferde rota değişti! Yıldız isim Fenerbahçe'de kalıyor

Transferde rota değişti! Yıldız isim Fenerbahçe'de kalıyor
Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi

Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu: Bylock yerine...
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart

Diyarbakır'da tribünlere asılan pankart dikkat çekti
Uçakta 'Türkiye’yi satın alırım' deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkarmıştı! Evinde zula bulundu
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı