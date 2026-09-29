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Ticaret Bakanlığı sosyal medya alışverişlerini 30. Tüketici Konseyi'nde ele aldı

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30. Tüketici Konseyi Toplantısı, Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında Ankara'da düzenlendi. Toplantıda sosyal medya alışverişlerinde tüketicinin korunması ve e-ticarette ürün güvenliği riskleri değerlendirildi, tavsiye kararları oluşturuldu.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 30'uncu Tüketici Konseyi Toplantısı'nda, sosyal medya platformlarından yapılan alışverişlerde tüketicinin korunması ve e-ticarette ürün güvenliği risklerinin azaltılması değerlendirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantının Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplantıya, tüketici örgütleri, kamu kurumu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bilgisi verildi.

Toplantıda tüketicilerin güncel sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği belirtilen paylaşımda, "Sosyal medya platformlarında yapılan alışverişlerde tüketicinin korunması, e-ticarette ürün güvenliği risklerinin azaltılması ve ortak stratejilerin geliştirilmesi konuları ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Toplantı sonunda tavsiye kararları oluşturuldu

Paylaşımda, toplantı sonucuna ilişkin şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, dolandırıcılık ve yanıltıcı uygulamalarla mücadele, güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi ve kurumlar ile platformlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik tavsiye kararları oluşturuldu. Bakanlık olarak bilinçli tüketici ve güvenilir ticaret hedefimiz doğrultusunda tüketicilerimizin haklarını korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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