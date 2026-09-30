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Ticaret Bakanlığı sahte ürün yorumlarına yönelik yeni esasları açıkladı

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Ticaret Bakanlığı, tüketici yorumlarına ilişkin usul ve esasların yeniden düzenlendiğini, sahte ürün yorumlarıyla yanlış yönlendirmeye izin verilmeyeceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle değerlendirmeler yalnızca satın alanlarca yapılabilecek ve en az bir yıl yayımlanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İnternet ortamında sahte ürün yorumlarıyla vatandaşımızın yanlış yönlendirilmesine müsaade etmiyoruz. İnternet ortamında bir mal veya hizmete yönelik yapılan tüketici değerlendirmeleri, tüketicilerin satın alma kararlarının şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esaslar, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 28/B maddesinde düzenleniyor. Ayrıca 'Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz', Reklam Kurulunun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında alınan ilke kararı olarak kabul edildi. Yönetmelik kapsamında tüketici değerlendirmelerinin yalnızca ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılmasına izin veriliyor. Değerlendirmeler, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olumlu veya olumsuz ayrımı yapılmaksızın yayımlanıyor. Değerlendirmelerin herhangi bir yönlendirme yapılmadan tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre yayımlanması gerekiyor. Değerlendirmelerin en az bir yıl süreyle yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla yönetmelikte değişiklikler yapıldığı belirtilen açıklamada, "01.07.2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.08.2026 tarihinde yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tüketici değerlendirmeleri konusunda tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla önemli değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda tüketicilerin satın alma kararlarının olumsuz yönde etkilenmemesi ve ekonomik davranış biçimlerinin bozulmaması amacıyla Reklam Kurulumuz tarafından sıklıkla tüketici değerlendirmelerini konu alan incelemeler gerçekleştiriliyor. Mevzuatta düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden satıcı ve sağlayıcılara, 6502 sayılı Kanun'da belirlenen idari yaptırımlar uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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