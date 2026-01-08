Haberler

Ticaret Bakanlığı ithalatta ürün güvenliği için birçok düzenlemeyi devreye aldı

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, oyuncak, kırtasiye, ayakkabı ve tıbbi cihaz gibi ürünlerin ithalatında güvenliği ve çevreyi gözeten yeni tebliğler yayımladı. İlgili tebliğler, halk sağlığı ve güvenliği için önemli düzenlemeler içeriyor.

Ticaret Bakanlığı, oyuncaktan kırtasiye ürünlerine, ayakkabıdan tıbbi cihaza kadar yaygın kullanılan ürün gruplarının sağlığa ve çevreye uygun ithalatını sağlamak için çeşitli mevzuat düzenlemeleri yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, birçok ürün grubunun güvenli ve mevzuata uygun şekilde ülkeye girmesini teminen ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerini düzenleyen tebliğlerin, Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe alındığı bildirildi.

Bu tebliğlerin, oyuncak, makine, gıda, ilaç, atıklar, kimyasallar, tekstil, kırtasiye ürünleri, ayakkabı, tıbbi cihaz ve yapı malzemeleri gibi ürün gruplarının insan sağlığına, çevreye ve tüketici güvenliğine uygun şekilde ithal edilmesi için düzenlendiği belirtilen açıklamada, tebliğlerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün görüş ve önerileri dikkate alınarak her yıl güncellendiği anımsatıldı.

Açıklamada, denetimlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla sektör görüşleri doğrultusunda makine ürün grubuna özel bir tebliğin hazırlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda yayımlanan Makinaların İthalat Denetimi Tebliği'nde yer alan bazı ürün grupları için ön izin uygulaması getirildiği bildirilen açıklamada, ayrıca tebliğ kapsamına Makina Emniyeti Yönetmeliği'ne tabi makine ürünlerinin de dahil edildiği ifade edildi.

Tıbbi cihazlara yönelik düzenleme

Açıklamada, bazı ürün güvenliği ve denetimi tebliğlerinde bulunan geçiş süreci muafiyetinin 1 Ocak'tan önce yola çıkmış ürünlerle sınırlandırıldığına işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"İlgili tebliğlerde kapsam dışı beyanlarının, gümrük idaresi yerine doğrudan TAREKS sistemi üzerinden yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithal edilmek istenen tıbbi cihazlar denetim kapsamına alınmıştır. Halihazırda denetim kapsamında bulunan tüketici ürünlerine ilişkin mevzuat gereklilikleri, ilgili tebliğlere yansıtılarak uygulamada açıklık sağlanmıştır. Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda tekstil ve hazır giyim sektörlerinde döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla kullanılmış tekstil eşyasının ithalatı, yalnızca üretimde ham madde olarak kullanılmak üzere ve kontrole tabi şekilde mümkün hale getirilmiştir. Bu ürünlerin ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yalnızca gerekli sertifikasyon ve teknik yeterliliğe sahip tesislerce, uygunluk denetiminin olumlu sonuçlanması halinde yapılabilecektir."

İnsan sağlığında risk oluşturan kimyasal maddelerin ithalatı yasaklandı

Çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil eden 9 yeni kimyasal maddenin ithalatının yasaklandığına dikkat çekilen açıklamada, istisnai kullanımların ise kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası gözetim kuruluşlarına ilişkin sektör tarafından iletilen talepler doğrultusunda gözetim faaliyetlerinin, uzman ve gerekli eğitimleri almış diğer yetkili personelce yürütülebilmesine imkan tanındığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimi kapsamında ise kontrol belgesi ve uygunluk yazısı aranan ürünlere ilişkin düzenlemeler yapıldığını aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ithalat denetimi kapsamında, uygunluk yazısı aranan ürünler ve uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlenmiştir. Bazı tarım ürünlerinin ihracat ve ithalatında gerçekleştirilen ticari kalite denetimlerinde esas alınan standartlar güncellenmiştir. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının alt ve üst sınırlarında da güncelleme yapılmıştır."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
