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Ticaret Bakanlığından "sahte yetkili servis" uyarısı Açıklaması

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis mağduriyeti yaşamaması için internetten bulunan servis bilgilerini üretici siteleri veya Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden teyit etmesi gerektiğini bildirdi. Bakanlık, sahte servislere yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu, üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin mağdur edilmesini engellemek amacıyla yetkili servis görünümünde faaliyet gösteren sahte servislere yönelik denetimlerin ve idari yaptırımların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlere ilişkin bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyduklarında sıklıkla internet arama motorları üzerinden yetkili servis aradığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bu yöntem, her zaman güvenilir sonuçlar vermiyor, tüketicilerimizin sahte yetkili servislerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor. Arama sonuçlarında üst sıralarda yer alarak görünürlük kazanan bazı kişi veya firmalar, yetkili olmadıkları halde üretici veya ithalatçı firmaların logo ve markalarını izinsiz kullanarak kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtıyor ve bu yolla tüketicilerimizi yanıltıyor."

Açıklamada, son yıllarda giderek artan bu tür aldatıcı uygulamaların, hem tüketici mağduriyetlerine yol açtığı hem de firmaların ticari itibarına ve marka değerine zarar verdiği aktarıldı.

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok üründe servis ihtiyacının arttığı belirtilen açıklamada, sahte servis faaliyetlerinde de belirgin bir artış görüldüğüne dikkat çekildi.

SERBİS ile mağduriyetin önüne geçiliyor

Açıklamada, sahte servisler nedeniyle tüketicilerin fahiş servis ücretleri ödediği, orijinal olmayan yedek parçalarla karşılaştığı, ürünlerini hasarlı veya hiç onarılmadan geri aldığı, yetkisiz müdahaleler nedeniyle ürünlerin garanti kapsamı dışında kaldığı, bazı durumlarda ürünlerin tamamen kaybedebildiği ve kişisel verilerin talep edilmesi suretiyle dolandırıcılığa varan uygulamalarla da karşılaşılabildiği ifade edildi.

Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla kurulan SERBİS ile tüketicilerin, yetkili servislere ilişkin bilgilere tek ve güvenilir kaynaktan kolaylıkla ulaşabildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sisteme 'www.servis.gov.tr' adresi üzerinden erişim sağlanıyor. Bakanlık olarak yaptığımız düzenlemelerle üretici ve ithalatçı firmalara, tüm yetkili servis bilgilerini sisteme eksiksiz girme ve güncel tutma yükümlülüğü getirdik. Tüketicilerimizin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için servis hizmeti almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerini kontrol etmesi, internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya SERBİS üzerinden teyit etmesi büyük önem taşıyor. 'SERBİS ile güvenli ticaret, güçlü koruma' anlayışıyla, yetkili servis görünümünde hizmet veren sahte servislere yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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