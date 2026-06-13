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Ticaret Bakanlığı vatandaşları doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına karşı uyardı Açıklaması

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. EİDS’e aykırı ilanlar için Meta’ya 5 milyon lira ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması için sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının sosyal medyadaki sahte ilanlara geçit vermediği belirtildi.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurallarına aykırı paylaşımlara karşı yaptırımların Bakanlıkça kararlılıkla uygulandığı vurgulanan açıklamada, "EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale geldi. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilmiş olup bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamaları zorunlu şekilde yapılmaktadır. Söz konusu düzenleme Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup bu platformlarda yer alan tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayımlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

EİDS'e aykırı yayımlanan ilana 5 milyon lira ceza

Açıklamada, bu çerçevede Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS'e aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ye 5 milyon lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.

Emlak ve galeri işletmelerinin de idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için bu platformlarda yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanlarının linkini paylaşmaları, bunun haricinde ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşınmaz ve taşıt ilanlarında, sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda Bakanlığımızca, internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilmiştir. Ayrıca, vatandaşlarımızın da gerçekte var olmayan taşınmaz/taşıtın pazarlanması, bunların yetkili kişiler dışındakilerce pazarlanması, kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
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