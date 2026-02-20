Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan market denetimi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi ve boyunca marketlerde temel gıda ürünleri ve tüketim ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanıyor.

TİCARET Bakanlığı ekipleri, Ankara'da, temel gıda ürünleri başta olmak üzere tüketim ürünlerine ilişkin market ve zincir marketlerde denetimlerini sürdürdü.

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı dolayısıyla başta temel gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi mağduriyetlerinin önüne geçmek için denetimlere devam etti. Bu kapsamda başkentteki zincir marketleri denetleyen ekipler, fiyat etiketleri, stoktaki ve raflardaki ürünleri inceledi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde, tutanak tutularak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk ediliyor. Tutanakların nihai kararı sonucunda, idari yaptırım ve her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari para cezası uygulanıyor.

İl Ticaret Müdürü Elif Tan, denetimlerin 81 ilde eş zamanlı gerçekleştiğini belirterek, "Bakanlığımız talimatları doğrultusunda 81 ilde ramazan ayı öncesi ve ramazan ayı boyunca fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına, yerel ve ulusal zincir marketlerde, başta temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik olarak haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun bir şekilde denetimlerimize devam etmekteyiz" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
