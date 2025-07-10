Ticaret Bakanlığı'ndan İhracı Kayda Bağlı Ürünlere Tavuk Yumurtası Eklendi

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Ticaret Bakanlığı, 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de yaptığı değişiklikle tavuk yumurtalarını ihracı kayda bağlı ürünler listesine dahil etti.

İhracı kayda bağlı ürünler listesine "tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)" da dahil edildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne, "tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)" da eklendi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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