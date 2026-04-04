Ticaret Bakanlığı, 10 şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Ticaret Bakanlığı, 10 şirkete daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü vererek bu kapsamda toplamda 103 şirkete bu unvanı sağlamış oldu. Yayımlanan karara göre eklenen şirketler arasında farklı sektörlerden firmalar yer almakta.

Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla 10 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü bulunan şirket sayısı 103'e çıktı.

Buna göre listeye eklenen şirketler, Oyak Horse Makine Ekipmanları Ticaret ve Sanayi AŞ, Coşkunöz Dış Ticaret AŞ, Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ, Aytek Konfeksiyon Dış Ticaret AŞ, Tosyalı Toyo Çelik AŞ, Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Hitachi Energy İhracat Ticaret ve Elektrik Sanayi AŞ, Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ ve Agromey Gıda ve Yem Sanayi Ticaret AŞ oldu.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
