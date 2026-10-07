Haberler

Ticaret Bakanlığı, LED TV bedelini süresinde iade etmeyen işletmeye yaptırım uyguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, internetten alınan LED televizyonun bedelini süresinde iade etmeyen işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı. 30 Eylül 2026 tarihli CİMER başvurusu üzerine denetimde ürünün temin edilemeyeceği bildirildi ancak bedelin iade edilmediği tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satın alınan ancak temin edilemeyen bir televizyonun bedelini mevzuatta öngörülen süre içerisinde tüketiciye iade etmeyen işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa ulaşan 30 Eylül 2026 tarihli CİMER başvurusu üzerine konuya ilişkin inceleme ve denetim gerçekleştirildiğini belirtti. Kaplan, başvuruya konu olayda vatandaşın internet üzerinden satın aldığı LED televizyonun teslim edilmediğini ve ürün bedelinin zamanında iade edilmediğini ifade etti. Yapılan denetimde siparişe konu ürünün temin edilemeyeceğinin tüketiciye bildirildiği ancak tahsil edilen bedelin mevzuatta öngörülen süre içerisinde iade edilmediğinin tespit edildiği kaydedildi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda tüketicinin haklarını ihlal eden uygulama nedeniyle ilgili işletmeye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, hak kayıplarının önlenmesi ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Fon mağdurlarının parası Hazine'den mi ödenecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz noktayı koydu

"Fon mağdurlarının parası Hazine'den mi ödenecek?" sorusu yanıt buldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Suçu değil, sabıka fotoğrafı gündem oldu
Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

Mourinho'nun başı dertte! Arda için kritik karar
Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti

Damat gelin almaya yanlış eve gitti! Düğün günü olanlar oldu
Sahte savcı 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandırıp tutuklandı

“Savcıyım” yalanıyla milyonluk vurgun yaptı, yakalanmaktan kurtulamadı
Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı

Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri hayli şaşırttı
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var

Türkiye ile Azerbaycan arasında kriz mi var? Bu sözler çok konuşulur
Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında

Telefona bakan öğrenciler panik oldu! Görüntü polisi harekete geçirdi