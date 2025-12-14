Ticaret Bakanlığı kasımda 502 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı, kasım ayında 502 firma için dahilde işleme rejimi kapsamında izin belgesi düzenlerken, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya ise hariçte işleme izni verildi. Ayrıca 15 izin talebe bağlı olarak iptal edilirken, 2 izin ise resen iptal edildi.
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 502 firma için izin belgesi düzenledi.
Bakanlığın kasım ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre kasımda 502 firmaya dahilde işleme izin, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 15, resen 2 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi