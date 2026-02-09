Haberler

Ticaret Bakanlığından, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, iç talepteki artış ve fiyat hareketlerindeki dengesizlik nedeniyle kanatlı eti ihracatını durdurma tedbirlerini hayata geçirdi. Piyasadaki arz-talep dengesini korumak adına fahiş fiyat istismarlarının önüne geçilecek.

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirlerin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileriyle birlikte iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimlerin, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiğine, fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediğinin titizlikle değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici adım olarak kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir. Tüketicilerimizi mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışı, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Hassasiyetle izleniyor"

Açıklamada, Bakanlığın, gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerini, bilhassa halkın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerdeki gelişmeleri de hassasiyetle izlediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Başta perakende ve toptan ticaret kuruluşları denetim birimlerimizce yoğun şekilde denetlenmekte, denetim sonuçları kamuoyumuzla şeffaf şekilde paylaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşmasının sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

250 milyonluk tesis kuruluyor! İstanbul'daki fabrika da taşınacak
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış

Sapık milyarderden esrarengiz alışveriş! Litrelerce satın almış
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar