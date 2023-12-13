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Ticaret Bakanlığı, İkinci El Motosiklet Satışına Kısıtlama Getirdi

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Ticaret Bakanlığı, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin de pazarlaması ve satışına kısıtlama getirdi. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği ile motosiklet satışlarında fiyat istikrarı ve piyasa dengesinin sağlanması hedefleniyor.

TİCARET Bakanlığı, 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılarak motosikletlerin pazarlaması ve satışının '6 ay, 6 bin kilometre' kısıtlaması kapsamına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek üzere birçok düzenlemenin yürürlüğe konulduğu ve ülke genelinde denetim faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Söz konusu çalışmaların neticesi olarak otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelendiği ve vatandaşların sıfır ve ikinci el araca ulaşmasının kolaylaştığı aktarıldı.

'STOKÇULUK YAPANLARA 18 MİLYON TL CEZA UYGULANDI'

Son dönemde motosiklet piyasasında spekülatif fiyat artışları şikayetlerine yönelik Ticaret il müdürlükleri ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından denetimler yürütüldüğü belirtilerek, "Bu kapsamda, stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle motosiklet ticaretiyle iştigal eden 4 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle yaklaşık 18 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte taşıtların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yasaklayan düzenlemeye aykırı davranan motosiklet ticaretiyle iştigal eden 34 işletmeye, yaklaşık 3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Son olarak 13 Aralık 2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılarak motosikletlerin pazarlaması ve satışı da '6 ay, 6 bin kilometre' düzenlemesi kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihinden önce, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin pazarlaması ve satışı doğrudan ya da dolaylı olarak yapılamayacaktır. Ayrıca, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların, noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına motosiklet satışlarının da dahil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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