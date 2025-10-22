TİCARET Bakanlığı, Gümrük Beyannamelerine 8,8 Milyar TL Cezalı Tescil Düzenledi

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılının ilk dokuz ayında sonradan ve ikincil kontrol incelemeleri neticesinde toplam 5 bin 503 firma tarafından tescil edilen 51 bin 649 gümrük beyannamesine 8,8 milyar TL ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırı işlemlerle, haksız rekabet ortamı oluşturanlara yönelik yürütülen sonradan kontrol ve ikincil kontrol denetimleri, 2025 yılının ilk dokuz ayında da hız kesmeden devam etmiştir. Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, yeni nesil teknolojiler kullanılarak yapılan analiz çalışmaları sayesinde; firmaların geçmiş işlemleri bakanlık müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine, tescil edilmiş gümrük beyannameleri ise 18 bölge müdürlüğünde görevli kontrol şubelerince ikincil kontrol incelemesine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda, 2025 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre; sonradan kontrol denetimleri sonucunda yüzde 32 artışla 1,6 milyar TL, ikincil kontrol incelemeleri neticesinde ise yüzde 149 artışla 7,2 milyar TL, olmak üzere toplam 5 bin 503 firma tarafından tescil edilen 51 bin 649 gümrük beyannamesine yüzde 114 artışla 8,8 milyar TL ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlenmiştir" denildi.