Haberler

TİCARET Bakanlığı, Gümrük Beyannamelerine 8,8 Milyar TL Cezalı Tescil Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TICARET Bakanlığı, 2025'in ilk dokuz ayında 5 bin 503 firma tarafından tescil edilen 51 bin 649 gümrük beyannamesine toplamda 8,8 milyar TL ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlendiğini açıkladı. Denetimlerin haksız rekabeti önlemek amacıyla devam ettiği belirtildi.

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılının ilk dokuz ayında sonradan ve ikincil kontrol incelemeleri neticesinde toplam 5 bin 503 firma tarafından tescil edilen 51 bin 649 gümrük beyannamesine 8,8 milyar TL ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırı işlemlerle, haksız rekabet ortamı oluşturanlara yönelik yürütülen sonradan kontrol ve ikincil kontrol denetimleri, 2025 yılının ilk dokuz ayında da hız kesmeden devam etmiştir. Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, yeni nesil teknolojiler kullanılarak yapılan analiz çalışmaları sayesinde; firmaların geçmiş işlemleri bakanlık müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine, tescil edilmiş gümrük beyannameleri ise 18 bölge müdürlüğünde görevli kontrol şubelerince ikincil kontrol incelemesine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda, 2025 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre; sonradan kontrol denetimleri sonucunda yüzde 32 artışla 1,6 milyar TL, ikincil kontrol incelemeleri neticesinde ise yüzde 149 artışla 7,2 milyar TL, olmak üzere toplam 5 bin 503 firma tarafından tescil edilen 51 bin 649 gümrük beyannamesine yüzde 114 artışla 8,8 milyar TL ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlenmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı

Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı
Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

Dev şirketten şok plan! Robotlar geliyor, 600 bin kişi işsiz kalacak
4 saat süren operasyon ilçeyi ayağa kaldırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu

4 saatlik operasyon ilçeyi ayaklandırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.