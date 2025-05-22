Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkara 615,4 Milyar Liralık Kredi Desteği Sağladı

TİCARET Bakanlığı, kredi destek programları sayesinde, Nisan 2025 sonu itibarıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine destekli, faiz indirimli kredilerin toplam tutarının 615,4 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, hükümetimizin istihdam ve üretim odaklı vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz kredi destek programları sayesinde, Nisan 2025 sonu itibarıyla esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırdığımız hazine destekli, faiz indirimli kredilerin toplam tutarını 615,4 milyar lira seviyesine ulaştırdık. Böylece 600 milyar liralık eşiği geride bırakarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarına ulaştık. Yıllara yayılan bu istikrarlı artışa bakıldığı vakit esnaf ve sanatkarlarımıza; 2023'te 441 bin 151 kredi kullandırımıyla 164 milyar lira rekor finansman sağladık. 2024'te 232 bin 192 krediyle 114,8 milyar lira faiz indirimli kaynak sunduk. 2025'in ilk 4 ayında ise 86 bin 416 krediyle 51,5 milyar lirayı işletmelerimizin hizmetine sunduk. Aynı tarih itibarıyla toplam kredi bakiyesi 261,5 milyar lira, kredili esnaf-sanatkar sayımız ise 791 bin 47 oldu. Kredi bakiyelerinin sektörel dağılımında en fazla öne çıkan alanlar ise toptan-perakende ticaret 82 milyar TL, ulaştırma ve depolama 72 milyar TL, imalat 22,3 milyar TL oldu. Bu 3 sektör toplam bakiyenin yarısından fazlasını oluştururken, tarımdan turizme, eğitimden sağlığa kadar esnaf ve sanatkarlarımıza 18 başlıkta finansman sağlanmaktadır" denildi. İşletme kredi üst limitinin 1 milyon TL'ye, yatırım kredi limitinin 2,5 milyon TL'ye çıkarıldığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Azami 5 yaşa kadar ikinci el araç alımlarını yatırım kredisine dahil ettik, genel işletme kredilerinde 36 ay olan toplam geri ödeme süresini genişleterek 48 aya çıkardık. Kredi geri ödemelerinde taksit ödeme süresini 3 aydan, isteğe bağlı olarak 6 aya yükselttik, kredi başvurusunda bulunabilmek için faaliyete başlama süre şartını 6 aydan 3 aya indirdik. Krediler için esnafımızın üstlendiği faiz oranını yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürdük. Kredi faizlerinin Hazine sübvansiyon oranı yüzde 20 iken, bu oranı genel işletme kredileri ile yatırım kredileri için yüzde 50'ye yükselttik. Ticaret Bakanlığı olarak, girişimcilik ruhunu desteklemek için sıfır faizli özel programları yürürlüğe soktuk. Bu kapsamda; genç girişimci kredisi 768 esnafımıza 145,5 milyon TL, usta girişimci kredisi 255 esnafımıza 18,9 milyon TL, kaybolmaya yüz tutan meslek kredisi 270 esnafımıza 17,3 milyon TL tutarında faizsiz finansman sağladık. Ayrıca 13 bin 829 esnafımız iş yeri veya taşıt edinme amaçlı yatırım kredilerinden faydalanırken; bu kalemdeki kredi kullandırım tutarı toplamı 8,9 milyar lirayı aşmıştır. 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız 'Asrın Felaketi' 6 Şubat depremlerinin ardından bölge esnafımızı rahatlatmak için ödemelerde 2 kez, 6'şar aylık öteleme imkanı sağlarken; ilgili dönemde kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borç faizlerini de silme kararı aldık. Deprem bölgemizde bulunan 27 bin 202 işletmeye 6,73 milyar TL tutarında yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandırdık. Böylece felaketin yaralarını sararken ticari faaliyetin devamlılığını güvence altına aldık. Ticaret Bakanlığı olarak, esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmaya, kredi maliyetlerini hafifletmeye ve yeni yatırım alanlarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nda büyümenin lokomotifi olan esnaf ve sanatkarlarımızın yanında, daha güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ticaret ekosistemi inşa etmeyi sürdüreceğiz."