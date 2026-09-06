2027-2029 OVP Ticaret Hedefleri Açıklandı

Ticaret Bakanlığı, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ( Ovp ) kapsamında ticaret politikasının hedef ve önceliklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2027-2029 dönemi Ovp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda, katılımcı bir anlayışla hazırlandı.

Ticaret Bakanlığı ise, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ( Ovp ) kapsamında ticaret politikasının hedef ve önceliklerini duyurdu. Bakanlık, 2027 yılında mal ihracatının 292 milyar dolara, program sonunda ise mal ve hizmetler ihracatının 450 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Açıklamada, 3 yıldır kararlılıkla uygulanan programla makro finansal istikrarın güçlendirildiği ve ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğu ifade edildi.

Enflasyonla mücadele ve rekabet gücü öncelikli olacak

Ticaret Bakanlığı, OVP döneminde üretim maliyetlerini artırarak ekonomik sektörlerin rekabet gücünü olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi. Bu kapsamda rekabet gücünün korunması ve vatandaşların satın alma gücünün artırılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Dış ticarette dünya ile rekabette güçlük çeken sektörlerin verimlilik artışı ve haksız dış ticaret uygulamalarına karşı etkili dış ticaret tedbirleri yoluyla rekabet gücünün ve ihracat hacminin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca katma değeri ve marka değeri yüksek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ihracat hacminin güçlendirilmesi, ihracatı önceleyen ve haksız rekabetçi ithalat uygulamalarını engelleyen aktif bir dış ticaret rejiminin uygulanması, ticaret altyapısının ve finansmana erişimin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

2027'de 292 milyar dolarlık mal ihracatı hedefi

Küresel ekonomide yaşanan olumsuz şartlara ve artan belirsizliklere rağmen, programın ilk yılı olan 2027'de mal ihracatının 292 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Program sonunda, 2029 yılında mal ve hizmetler ihracatının 450 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği belirtilirken, petrol ve emtia fiyatlarındaki artışların etkisiyle 2027 yılı mal ithalatı hedefinin 397 milyar dolar olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, savaşın etkisiyle enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan artışa rağmen 2027 yılında cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,9 ile tarihi ortalamanın altında kalmasının beklendiği ifade edildi.

Yüksek katma değerli ihracata öncelik verilecek

OVP döneminde yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin ihracat içindeki payının yükseltilmesi ile yeni nesil hizmet alanlarının geliştirilmesine öncelik verileceği bildirildi.

Dış ticarette dünya ile rekabette güçlük çeken sektörlerin verimlilik artışı ve haksız dış ticaret uygulamalarına karşı etkili dış ticaret tedbirleri yoluyla rekabet gücünü ve ihracat hacmini güçlendirici faaliyetlerin hayata geçirileceği belirtildi.

Yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyumun güçlendirilerek firmaların küresel değer zincirlerindeki konumlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ticaret politikalarının aktif ve dinamik şekilde uygulanarak haksız ithalata karşı üreticilerin korunacağı, etkin ticari diplomasi faaliyetleriyle firmaların pazarlarının genişletileceği ve stratejik tedariklerin güvence altına alınacağı ifade edildi.

Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Hicaz Yolu vurgusu

Açıklamada, dünya ticaretinin ağırlık merkezinin Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya yaklaşması ve jeopolitik gelişmelerin Türkiye'yi dünya ticaretinde önemli bir konuma yükselttiği belirtildi.

Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Hicaz Yolu gibi projelerle Türkiye'nin üretim, ticaret ve yatırımlarda cazibe merkezi haline getirilmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceği bildirildi.

Gümrüklerde yapay zeka destekli uygulamalar kullanılacak

Gümrüklerde dijital ve fiziki altyapının artan uluslararası ticaret potansiyeline uygun hale getirileceği aktarıldı. Yapay zeka destekli uygulamaların da katkısıyla ticaretin kolaylaştırılacağı, etkin denetim faaliyetleriyle yasa dışı ticaretin engellenmeye devam edileceği ifade edildi.

İç ticarette ise adil ve etkin işleyen piyasa şartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği, rekabeti bozucu faaliyetlerin dinamik şekilde takip edilerek gerekli müdahalelerin kararlı ve zamanlı şekilde yapılacağı bildirildi.

"Yatırım-Üretim-İstihdam-İhracat" vizyonu sürdürülecek

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Yatırım-Üretim-İstihdam-İhracat" başlıklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan kalkınma vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaların gelecek dönemde de kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu vizyonun hayata geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı olarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı