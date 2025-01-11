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Ticaret Bakanlığı 2024'te 6,8 Milyar TL Ceza Düzenledi

Ticaret Bakanlığı 2024'te 6,8 Milyar TL Ceza Düzenledi
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Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında toplam 250 firmaya Sonradan Kontrol ve İkincil Kontrol Denetimleri sonucunda 6,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı verdi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında toplam 250 firmaya Sonradan Kontrol Denetimleri sonucunda 1,5 milyar TL tutarında ceza kararı, gümrük beyannamelerinin İkincil Kontrolü sonucunda yaklaşık 5,3 milyar TL tutarında ceza kararı verdi. Bakanlık, 6,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, X sosyal medya hesabından "Sonradan ve İkincil Kontrol Denetimlere" ilişkin paylaşım yaptı. Bakanlığın paylaşımı şöyle:

"2024 yılında Sonradan Kontrol Denetimleri sonucunda yaklaşık 1,5 Milyar TL, İkincil Kontrol Denetimleri neticesinde ise yaklaşık 5,3 Milyar TL olmak üzere bir önceki yıla kıyasla yüzde 94 artışla toplam 6,8 Milyar TL tutarında Ek Tahakkuk ve Ceza kararı düzenlenerek Devletimizin gelir kaybının önüne geçilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen geçmişe dönük inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında firmaların önceki işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolü 2024 yılında da hız kesmeden devam etmiştir.

Hem Sonradan Kontrol Denetimine tabi tutulacak firmaların seçiminde hem de İkincil Kontrole tabi tutulacak şüpheli beyannamelerin tespitinde; Bakanlığımız-Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ileri analitik teknikler kullanılmakta ve bu sayede yüz binlerce firma ve milyonlarca beyanname arasından riskli olanlar ayıklanabilmektedir.

Bu kapsamda 2024 yılında toplam 250 firma Bakanlık Müfettişlerince Sonradan Kontrol Denetimine tabi tutulmuş olup söz konusu denetimler sonucunda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir.

Gümrük beyannamelerinin İkincil Kontrolü sonucunda ise 2024 yılında 6 bin 133 firma tarafından tescil edilen 20 bin 378 adet gümrük beyannamesi için yaklaşık 5,3 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edilmiştir.

2025 yılında da söz konusu inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, usulsüz işlem tesisi ile haksız kazanç sağlayan firmalar tespit edilerek Devletimizin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edilecektir."

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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