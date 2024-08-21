Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak'a ziyaret gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi ziyaret ve incelemeler için Zonguldak'a geldi.

İlk olarak Ereğli ilçesinde fabrika açılışına katılan Bolat öğlen saatlerinde Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Bolat'ı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Orhan Kaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti Milletvekili Ahmet Çokakoğlu, Saffet Bozkurt, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli ve Ticaret İl Müdürü İsmail Maden karşıladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Valilik anı defterini imzalayarak makama geçti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. - ZONGULDAK