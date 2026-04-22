Ticaret Bakanı Bolat, Kosova Sanayi Bakanı ile Görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Priştine'de, Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari Lila ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Sayın Mimoza Kusari Lila ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ticaretimizi sıçrama niteliğinde bir ivmeyle daha ileri seviyelere taşıyacak stratejik adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Serbest Ticaret Anlaşmamızın sunduğu kazanımları, yeni fırsatlarla tahkim etmeye ve JETCO mekanizmasının ilk toplantısını en kısa sürede hayata geçirmeye yönelik güçlü bir irade ortaya koyduk. Ortak hedefimiz; karşılıklı kazanım anlayışıyla ekonomik ilişkilerimizi daha derin, daha dinamik ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı.

