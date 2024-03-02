Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adıyaman Valiliği'ne ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslar için kente gelen Bolat, Adıyaman Valiliği'nde Vali Osman Varol ile görüştü, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Bolat, daha sonra bir otelde düzenlenecek "Şubat 2024 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması" programına geçti.