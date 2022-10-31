Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Son yılları saymazsak enflasyon yüzde 8-9 civarında

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Bingöl İl Başkanlığı'nda konuşma yaptı. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından olan enflasyon konusunda açıklamalarda bulunan Mehmet Muş, enflasyonun son yıllarda arttığını, son yıllar sayılmazsa enflasyon ortalamasının tek haneli olduğunu söyledi.

"SON YILLARI SAYMAZSAK ENFLASYON YÜZDE 8-9 CİVARINDADIR"

Muş şu ifadeleri kullandı: "Son yılları saymazsanız, ortalaması yüzde 8-9 civarındadır. Tek haneliye indirmiştik, son dönemlerde enflasyonda bir artış var. Türkiye'nin etrafındaki çembere bakın, yaşanan gelişmelere, yaşanan olumsuzluklara, istikrarsızlıklara rağmen büyümesini sürdürmeyi başarmış bir ülke" dedi.