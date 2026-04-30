Ticaret Bakanı Bolat'tan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

"Uluslararası sularda gerçekleşen saldırı, insanlık vicdanını hedef alan açık bir insanlık suçudur"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'in, Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak, "Uluslararası sularda gerçekleşen saldırı, insanlık vicdanını hedef alan açık bir insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bolat, "Uluslararası sularda gerçekleşen saldırı, insanlık vicdanını hedef alan açık bir insanlık suçudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, silahsız ve sivil yardım girişimlerine karşı güç kullanılmasının, yalnızca bir yardım konvoyunu değil, mazlumlara uzanan merhamet elini de engellemeye yönelik vahim bir tutum olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Açlık, yokluk ve ağır kuşatma şartları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına ulaştırılmak istenen yardımların engellenmesi, hiçbir hukuk kuralı ve hiçbir insani değerle izah edilemez. Bugün yaşanan bu saldırı karşısında, uluslararası toplumun sessizliği kabul edilir değildir. İnsan hayatını ve insani yardım hakkını korumak, tüm dünyanın ortak sorumluluğudur. Bu hukuksuzluğa karşı, açık ve kararlı bir tavır ortaya konulması kaçınılmazdır. Türkiye olarak, zulme karşı mazlumun yanında durmaya, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyen her türlü girişime karşı sesimizi yükseltmeye ve adaletin tesisi için her platformda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
