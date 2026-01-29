Haberler

Bakan Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile görüştü Açıklaması

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile Türkiye-Özbekistan ticaret ve yatırım ilişkilerini değerlendirdi. Görüşmede karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de bulunan Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından, Bakanlık'ta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kudratov ile Türkiye-Özbekistan ticaret ve yatırım ilişkilerinin mevcut durumu ile işbirliğini daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, karşılıklı ticaret hacminin artırılması, yatırımların teşviki, sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi ve lojistik konuları başta olmak üzere kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak kardeş Özbekistan ile karşılıklı kazanç esasına dayalı, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik ortaklığı daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

