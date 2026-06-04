Haberler

Bakan Bolat, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Seydou ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için Ortak Ekonomik ve Ticari Komisyon kurulmasına yönelik ortak deklarasyon imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerli Bakan Seydou ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın da katıldığını belirten Bolat, iki ülke arasında artan ikili ticareti, yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için öncelikli sektör ve yasal altyapı başlıklarını ele aldıklarını ifade etti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla bugün Bakan Seydou ile imzaladığımız bakanlıklarımız arasında Ortak Ekonomik ve Ticari Komisyon kurulmasına ilişkin ortak deklarasyonun, önümüzdeki dönemde ikili temaslarımızı artırarak, kazan-kazan temelinde ticaret ve yatırımlarımıza destek olacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Serhat Tutak
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi

Özgür Özel'e yeni soruşturma! Dosya Ankara'ya gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık

Transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu

''Anlaştık'' dediği yıldız ismi, Avrupa şampiyonu olan takım istiyor
Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Bu tatil çok pahalıya patladı!

Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu

Can Polat'ın tetikçisi ifadede döküldü! Talimat ve para detayı bomba
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>