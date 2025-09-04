Ticaret Bakanı Bolat, KKTC Üreticilerine Destek Söz Verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda KKTC stantlarını ziyaret etti. Bolat, "KKTC üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için elimizdeki tüm imkanlarla KKTC'nin yanında var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. Fuarda 17 stanttan oluşan KKTC pavilyonunu da ziyaret eden Bolat, açıklamalarda bulundu. Bolat, KKTC'li üreticilerin Türkiye'deki prestijli fuarlara katılımlarına destek verdiklerini ifade etti.

Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, KKTC ile iş birliğimiz gereği KKTC'nin üreticilerine Türkiye'deki prestijli fuarlarda destek sağlıyoruz. Bu fuarda da 17 standlı pavilion açıldı. Kıbrıs mutfağını, gıda ürünlerini tanıtan lansman yapıldı. İlgiyle takip ettik, bu fuarda olmalarından dolayı KKTC'ye teşekkür ediyoruz. KKTC'den gelecek yıl daha büyük katılım bekliyoruz. Bundan önce 4 fuara katılımı biz organize ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KKTC üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için KKTC'nin yanında olacağız"

KKTC'nin üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için destek sağlayacaklarını ifade eden Bakan Bolat, "KKTC ne kadar çok üretir ekonomisini güçlendirirse Kıbrıs davası da her zaman payidar olacaktır. Kıbrıs Türkleri Türkiye'nin güvencesi altında kıyamete kadar adada var olacaklar. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, gerek gümrük iş birliği gerekse Güzelyurt'ta yapılmakta olan soğuk hava deposu projelerini destekliyoruz. KKTC üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için elimizdeki tüm imkanlarla KKTC'nin yanında var olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL