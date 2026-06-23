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Sınır Kapılarında Hizmet Kalitesi Değerlendirildi

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Görüşmede, ticaretin güvenliğinden kaçakçılıkla mücadeleye, sınır kapılarındaki hizmet kalitesinden kamu hizmetlerinin etkinliğine kadar birçok ortak çalışma alanının ele alındığı belirtildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek, sınır kapılarındaki hizmet kalitesinin artırılmasından vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğine kadar birçok alanda yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Çiftçi ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede ticaretin güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele gibi başlıkları ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Sınır kapılarımızdaki hizmet kalitesinin artırılmasından vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğine kadar birçok alanda yürüttüğümüz ortak çalışmaları değerlendirme imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, güvenli, güçlü ve müreffeh Türkiye hedefimize ulaşmak için kurumlarımız arasındaki işbirliğini, eşgüdümü ve ortak çalışma kültürünü daha da güçlendirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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