Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerin yalnızca sınır kapıları değil, ekonominin güvenli akışını sağlayan stratejik merkezler olduğunu belirterek, "Ülkemizin üretim gücünün dünyaya açılmasında, ticaretimizin sağlıklı ve rekabetçi biçimde büyümesinde hayati bir görev üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından, Dünya Gümrük Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Gümrüklerin, ticaretin hızlandığı, tedarik zincirlerinin küreselleştiği dünyada yalnızca sınır kapıları değil, ekonominin güvenli akışını sağlayan stratejik merkezler olduğuna işaret eden Bolat, "Ülkemizin üretim gücünün dünyaya açılmasında, ticaretimizin sağlıklı ve rekabetçi biçimde büyümesinde hayati bir görev üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, tüm gümrük personellerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımıza bağlı gümrük teşkilatımız, dijitalleşme, risk analizi ve modern denetim anlayışıyla hızlı, şeffaf ve güvenilir bir yapıyı kararlılıkla güçlendirmekte, ticaretin kolaylaştırılması ile sınır güvenliğini birlikte temin etmektedir. Bu vesileyle, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm gümrük personelimize teşekkür ediyor, Dünya Gümrük Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."