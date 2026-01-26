Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü kapsamında gümrüklerin sadece sınır kapıları değil, ekonominin güvenli akışını sağlayan stratejik merkezler olduğunu vurguladı ve tüm gümrük personeline teşekkür etti.

Bolat, NSosyal hesabından, Dünya Gümrük Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Bolat, tüm gümrük personellerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımıza bağlı gümrük teşkilatımız, dijitalleşme, risk analizi ve modern denetim anlayışıyla hızlı, şeffaf ve güvenilir bir yapıyı kararlılıkla güçlendirmekte, ticaretin kolaylaştırılması ile sınır güvenliğini birlikte temin etmektedir. Bu vesileyle, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm gümrük personelimize teşekkür ediyor, Dünya Gümrük Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
