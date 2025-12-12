Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Washington'da ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı görüşmede Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara ulaşması için ortak iradenin güçlendiğini ifade etti.

Bir dizi üst düzey temas gerçekleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Bolat, NSosyal hesabından ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin ABD ile uzun vadeli, öngörülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ortaklık vizyonunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Bolat, "Görüşmemizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak irademizi güçlendirdiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
